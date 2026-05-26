meteo Buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino stabilità diffusa console per niente su tutte le regioni al pomeriggio instabilità allenamento con temporali in sviluppo su Alpi Appennino ed in sconfinamento sulla pianura padana centro-orientale tra la serata è la notte residui fenomeni al Nord Est ma verso un miglioramento al centro tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio acquazzone in sviluppo nelle zone interne specie in Appennino Anche soleggiato altrove in serata e nottata fenomeni in esaurimento con le schiarite Salvo dei più vasti sulle Marche al sud e sulle Isole condizioni di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 26-05-2026 ore 19:15

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Meteo domani 20 febbraio 2026

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