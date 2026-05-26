Meteo | Previsioni per mercoledì 27 maggio

Da modenatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, mercoledì 27 maggio, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso senza piogge previste. La temperatura massima raggiungerà i 35°C, mentre quella minima sarà di 22°C. Lo zero termico si attesterà a 3992 metri.

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Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3992m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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