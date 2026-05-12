Meteo | Previsioni per mercoledì 13 maggio

Per mercoledì 13 maggio, le previsioni indicano cieli prevalentemente poco o parzialmente nuvolosi durante tutta la giornata, senza possibilità di piogge. La temperatura massima prevista è di 20°C, mentre quella minima si fermerà a 10°C. Lo zero termico sarà posto a 2312 metri di quota, secondo le stime meteorologiche.

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2312m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Previsioni meteo per mercoledì 13 maggio 2026

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