Meteo a Novara | mercoledì la giornata più calda poi la svolta le previsioni per il ponte del 2 giugno

Mercoledì sarà la giornata più calda della settimana prima che arrivino temporali che ridurranno di qualche grado le temperature massime. La regione è interessata da un’ondata di calore in corso da diversi giorni, ma i temporali previsti porteranno un calo termico. Le previsioni indicano che, durante il ponte del 2 giugno, le temperature si manterranno su livelli elevati, nonostante la diminuzione temporanea causata dai temporali.

Prosegue la forte ondata di calore che sta interessando da alcuni giorni il nostro territorio, ma stanno per arrivare i temporali che faranno scendere, anche se solo di qualche grado, le temperature massime.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, infatti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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