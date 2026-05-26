Medicine senza ricetta e tante altre irregolarità | i Nas chiudono una farmacia
I Nas di Cremona hanno chiuso una farmacia di Goito per sette giorni. Durante il blitz sono state trovate medicine senza ricetta e altre irregolarità. L’autorità sanitaria, Ats Val Padana, ha disposto la chiusura dopo gli accertamenti.
Blitz dei carabinieri del Nas di Cremona in una farmacia di Goito, nell'Alto Mantovano: a seguito di accertamenti il negozio è stato chiuso per 7 giorni, come disposto dall'Ats Val Padana, l'autorità sanitaria. L'intervento dei militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità è parte integrante di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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