Maxi controlli dei carabinieri nel Canturino | 98 militari e 28 pattuglie sulle strade

Nel Canturino, 98 carabinieri hanno effettuato controlli con 28 pattuglie in diverse zone. Sono state ispezionate le aree più trafficate e l’area intorno alla stazione ferroviaria di Locate Varesino. Le operazioni hanno riguardato verifiche di documenti e controlli ai veicoli in transito. Nessuna informazione su eventuali sanzioni o denunce è stata comunicata.

Pattuglie sulle strade, controlli nelle zone più frequentate e verifiche anche nei pressi della stazione ferroviaria di Locate Varesino. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Cantù hanno messo in campo un’operazione straordinaria di controllo del territorio con il supporto della Sio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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