Mattia Gatti 21 anni il più votato Ora subito al lavoro
Enrico Bacoccoli è stato confermato sindaco di Valfabbrica con l’85% delle preferenze. La vittoria è stata netta e il candidato più votato è stato Mattia Gatti, di 21 anni. Bacoccoli ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, mentre Gatti si è distinto come il candidato più scelto dagli elettori. Non sono stati riportati dettagli sui numeri di voto complessivi o sulle percentuali di altri candidati.
Una vittoria schiacciante. Enrico Bacoccoli viene confermato sindaco di Valfabbrica con 85 per cento delle preferenze. Definita anche la composizione del nuovo Consiglio comunale di Valfabbrica, che vedrà otto consiglieri di maggioranza (più il sindaco) e quattro di minoranza. Per la lista "Insieme per crescere ancora" del primo cittadino Enrico Bacoccoli entrano in Consiglio il giovane Mattia Gatti, che è stato il più votato con 198 voti; Andrea Castagnoli con 171; Rolando Ligi con 140; Venanzio Chiappini con 120; Silvia Cozzali con 114, Lorena Caneschi con 99; Franco Anastasi con 68 e Stefano Bordichini con 64 voti. All’opposizione, insieme alla candidata sindaco Loredana Petrosi, siederanno invece Erika Venturi, Umberto Tessitore e Benedetta Katia Piterà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Mattia Gatti, 21 anni, il più votato. Ora subito al lavoro; Un duello a sorpresa. Petrosi sfida Bacoccoli.