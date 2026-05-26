Mattia Gatti 21 anni il più votato Ora subito al lavoro

Notizia in breve

Enrico Bacoccoli è stato confermato sindaco di Valfabbrica con l’85% delle preferenze. La vittoria è stata netta e il candidato più votato è stato Mattia Gatti, di 21 anni. Bacoccoli ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, mentre Gatti si è distinto come il candidato più scelto dagli elettori. Non sono stati riportati dettagli sui numeri di voto complessivi o sulle percentuali di altri candidati.