Mattia Furlani il sorriso dopo la paura per l'infortunio in Diamond League | Ora sono in buone mani

Notizia in breve

Dopo l'infortunio muscolare durante la tappa cinese della Diamond League, un atleta ha condiviso un messaggio sui social, mostrando un sorriso e parole di fiducia. Ha scritto di essere in buone mani e di aspettarsi un recupero più breve del previsto. La notizia arriva dopo il dolore e la paura vissuti durante la competizione, con il pubblico che ha seguito con attenzione gli aggiornamenti sul suo stato di salute.