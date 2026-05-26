Mattia Furlani il sorriso dopo la paura per l'infortunio in Diamond League | Ora sono in buone mani

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo l'infortunio muscolare durante la tappa cinese della Diamond League, un atleta ha condiviso un messaggio sui social, mostrando un sorriso e parole di fiducia. Ha scritto di essere in buone mani e di aspettarsi un recupero più breve del previsto. La notizia arriva dopo il dolore e la paura vissuti durante la competizione, con il pubblico che ha seguito con attenzione gli aggiornamenti sul suo stato di salute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mattia Furlani ha ripreso coraggio e fiducia dopo l'infortunio muscolare subito durante la tappa cinese della Diamond League, nello scorso weekend: "In buone mani", l'ultimo post che intende uno stop più breve del previsto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mattia Furlani, le immagini dell’infortunio alla Diamond League: lesione muscolare di primo gradoDurante la seconda tappa di Diamond League in Cina, Mattia Furlani è rimasto a terra dopo un movimento brusco.

Mattia Furlani esce in barella in Diamond League: cos’è successo, infortunio e misura validaDurante la seconda tappa della Diamond League, l’atleta ha partecipato a quattro prove di salto in lungo prima di ritirarsi in barella.

Temi più discussi: Furlani sensazionale! Salta 8,43 metri, è primato personale; Furlani k.o. in Cina, infortunio per la stella azzurra del lungo; Furlani punta il record italiano del lungo nella Diamond League di Xiamen; Atletica, Furlani dopo l'infortunio: Mai così spaventato, ma non è niente di grave.

mattia furlani mattia furlani il sorrisoMattia Furlani, il sorriso dopo la paura per l’infortunio in Diamond League: Ora sono in buone maniMattia Furlani ha ripreso coraggio e fiducia dopo l'infortunio muscolare subito durante la tappa cinese della Diamond League, nello scorso weekend: In ... fanpage.it

mattia furlani mattia furlani il sorrisoMattia Furlani tranquillizza: Nulla di grave, ma ho sentito la stoccata. Mai avuta tanta paura: temevo per tutta la carrieraSospiro di sollievo per Mattia Furlani dopo l'infortunio accusato ieri durante la seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web