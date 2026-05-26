Mattia Furlani il sorriso dopo la paura per l'infortunio in Diamond League | Ora sono in buone mani
Dopo l'infortunio muscolare durante la tappa cinese della Diamond League, un atleta ha condiviso un messaggio sui social, mostrando un sorriso e parole di fiducia. Ha scritto di essere in buone mani e di aspettarsi un recupero più breve del previsto. La notizia arriva dopo il dolore e la paura vissuti durante la competizione, con il pubblico che ha seguito con attenzione gli aggiornamenti sul suo stato di salute.
Mattia Furlani ha ripreso coraggio e fiducia dopo l'infortunio muscolare subito durante la tappa cinese della Diamond League, nello scorso weekend: "In buone mani", l'ultimo post che intende uno stop più breve del previsto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Non ci posso credere che Mattia Furlani si sia infortunato proprio in questo periodo, speriamo nulla di grave e che possa risolversi già nei prossimi giorni x.com
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