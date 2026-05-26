Martina Franca | attività per minori pubblicati due avvisi per i gestori dei centri estivi Comune

Il Comune di Martina Franca ha pubblicato due avvisi pubblici sul suo sito ufficiale, rivolti ai gestori dei centri estivi per minori. I bandi definiscono le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti per le attività estive dedicate ai bambini e ragazzi. Le procedure sono aperte e accessibili online, con scadenze specificate nei documenti pubblicati. Nessuna altra informazione sui contenuti dei bandi o sui criteri di selezione.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Sono disponibili sul sito istituzionale del Comune due avvisi pubblici. Il primo è finalizzato all’acquisizione della disponibilità da parte delle associazioni di promozione sociale (Aps) del territorio per l’organizzazione di attività estive dedicate a minori in carico ai servizi sociali e socio-sanitari. L’iniziativa rientra nelle azioni promosse dall’Amministrazione per sostenere inclusione, socializzazione e benessere di bambini e adolescenti, con particolare attenzione ai minori che vivono situazioni di fragilità. Le attività che le Aps potranno proporre dovranno essere rivolte a minori residenti nel Comune di Martina, di età compresa tra i 6 e i 15 anni e dovranno essere assicurate nell’arco temporale 6-31 luglio 2026. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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