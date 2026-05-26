Una donna ha perso una partita, ma ha continuato a ballare, commentando di aver quasi vinto e di aver spaventato le avversarie. Durante l’evento, ha mantenuto un gesto costante di passare le dita tra le sfere di un rosario buddista, che le era stato prestato da un amico. La scena si è svolta davanti a testimoni, senza ulteriori dettagli su altri partecipanti o sulle motivazioni del gesto.

Non ha smesso un secondo di passare le dita tra le sfere del rosario buddista che le ha prestato un amico. "È un antistress fantastico", dice Marialina Marcucci mentre fa avanti e indietro nel cortile interno dell’hotel Palace, scelto come quartier generale per seguire lo spoglio delle schede. Addirittura, verso le 18,20, anche se il monitor fa capire quello che sarà il verdetto finale Marialina non rinuncia al balletto che ha fatto da colonna sonora in campagna elettorale. Una danza apotropaica che vorrebbe scacciare i demoni, ma di volta in volta il pennarello segna sul maxi tabellone i dati dei singoli seggi e la delusione galoppa più forte della danza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marialina perde, ma balla lo stesso: "Ci siamo andati vicino per un pelo. Abbiamo messo fifa alle concorrenti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orlandina-Akragas, mister Catania: "Ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo reagito e potevamo anche raddoppiare"Nel match di Coppa Italia tra Orlandina e Akragas, il mister della squadra di Catania ha dichiarato che la partita li ha messi in difficoltà, ma...

Brocchi difende Bastoni: «Ha sbagliato, ma chi lo critica spesso è lo stesso che a calcetto con gli amici perde la testa». Il commentoDurante il derby d’Italia, Bastoni è stato al centro di numerose polemiche per alcune sue azioni in campo.