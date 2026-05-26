Manduria al centrodestra Iaia | Si apre una nuova stagione per la città

Notizia in breve

A Manduria, il centrodestra ha vinto le elezioni comunali e ha scelto Domenico Sammarco come nuovo sindaco. La candidatura di Sammarco ha ottenuto il sostegno di forze di centrodestra e ha prevalso sui concorrenti. La vittoria segna una svolta politica per la città. Le elezioni si sono concluse con la conferma del nuovo primo cittadino, che ha ricevuto il mandato per guidare il Comune nei prossimi anni.