Manduria al centrodestra Iaia | Si apre una nuova stagione per la città
A Manduria, il centrodestra ha vinto le elezioni comunali e ha scelto Domenico Sammarco come nuovo sindaco. La candidatura di Sammarco ha ottenuto il sostegno di forze di centrodestra e ha prevalso sui concorrenti. La vittoria segna una svolta politica per la città. Le elezioni si sono concluse con la conferma del nuovo primo cittadino, che ha ricevuto il mandato per guidare il Comune nei prossimi anni.
Tarantini Time Quotidiano “Manduria sceglie finalmente il cambiamento e decide di affidare il proprio futuro a Domenico Sammarco”. Con queste parole il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia commenta l’esito delle elezioni amministrative che hanno portato all’elezione del nuovo sindaco della città messapica. Per il parlamentare e presidente provinciale del partito, il risultato segna “la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova stagione di riscatto per la città”. Iaia sottolinea il peso politico del voto di Manduria, definita “il comune più grande chiamato alle urne in questa tornata elettorale nella provincia di Taranto”, evidenziando come il risultato abbia espresso “la volontà di cambiare rotta”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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