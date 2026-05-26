Un uomo di 69 anni ha avuto un malore in via Sant’Alessandro a Bergamo ed è stato soccorso in codice rosso. I passanti hanno recuperato un defibrillatore prima dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica. L’intervento rapido dei presenti è stato determinante per la gestione della situazione. La vittima è stata portata in ospedale per ulteriori cure.

IN CITTÀ. Cruciale l’intervento dei passanti, che hanno recuperato un defibrillatore in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica. Un uomo uruguayano di 69 anni è stato colto da un malore in via Sant’Alessandro a Bergamo, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, intorno alle 14.30. Il titolare di un locale lo ha visto accasciarsi improvvisamente e con alcuni passanti lo ha soccorso: una dipendente in pausa pranzo è rientrata in tribunale per richiedere il defibrillatore in dotazione alla struttura, che due guardie giurate hanno portato di corsa dove l’uomo si era accasciato. Nel frattempo, un poliziotto aveva iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Malore in via Sant’Alessandro a Bergamo, 69enne soccorso in codice rosso

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