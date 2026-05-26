Malore in via Sant’Alessandro a Bergamo 69enne soccorso in codice rosso

Da ecodibergamo.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 69 anni ha avuto un malore in via Sant’Alessandro a Bergamo ed è stato soccorso in codice rosso. I passanti hanno recuperato un defibrillatore prima dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica. L’intervento rapido dei presenti è stato determinante per la gestione della situazione. La vittima è stata portata in ospedale per ulteriori cure.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

IN CITTÀ. Cruciale l’intervento dei passanti, che hanno recuperato un defibrillatore in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica. Un uomo uruguayano di 69 anni è stato colto da un malore in via Sant’Alessandro a Bergamo, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale, intorno alle 14.30. Il titolare di un locale lo ha visto accasciarsi improvvisamente e con alcuni passanti lo ha soccorso: una dipendente in pausa pranzo è rientrata in tribunale per richiedere il defibrillatore in dotazione alla struttura, che due guardie giurate hanno portato di corsa dove l’uomo si era accasciato. Nel frattempo, un poliziotto aveva iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo di ambulanza e automedica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

malore in via sant8217alessandro a bergamo 69enne soccorso in codice rosso
© Ecodibergamo.it - Malore in via Sant’Alessandro a Bergamo, 69enne soccorso in codice rosso
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ha un malore all’impianto sportivo, 74enne in codice rosso all’ospedaleQuesta mattina a Brugherio un uomo di 74 anni è stato colto da un malore all’interno di un impianto sportivo di viale Lombardia poco prima delle 11.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web