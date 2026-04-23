Ha un malore all’impianto sportivo 74enne in codice rosso all’ospedale

Questa mattina a Brugherio un uomo di 74 anni è stato colto da un malore all’interno di un impianto sportivo di viale Lombardia poco prima delle 11. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. La situazione ha destato preoccupazione tra i presenti, mentre i soccorritori intervenuti hanno avviato le procedure di emergenza. La vicenda è ancora sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie.

Momenti di apprensione per un uomo di 74 anni questa mattina a Brugherio. Mentre era all'interno di un impianto sportivo su viale Lombardia, poco prima delle 11, l'uomo ha accusato un malore. Le condizioni dell'uomo hanno subito destato forte preoccupazione tra i presenti che hanno celermente.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Malore al volante, 74enne si schianta contro un autobus e muore in ospedale dopo ore di agoniaARTA TERME (UDINE) - Speranze finite: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale il 74enne alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente contro un bus... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ha un malore all’impianto sportivo, 74enne in codice rosso all’ospedale; Malore in allenamento: giovane calciatore salvato dal defibrillatore; Malore a Panigaglia durante un intervento: recupero in quota e ricovero precauzionale; Interventi 118 a Mantova tra lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026: due incidenti. Giovanni Bertelli, malore giocando a padel con gli amici: muore a 68 anniUDINE - Tragedia a Lignano Sabbiadoro dove ha perso la vita è stato Giovanni Bertelli, 68 anni, cresciuto a Padova e residente nella località balneare friulana. L'uomo si ... ilgazzettino.it Si accascia davanti agli amici durante la partita: tragedia a LignanoLIGNANO SABBIADORO – Una mattinata di sport si è trasformata in tragedia quella di sabato 18 aprile, quando Giovanni Bertelli, 68 anni, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso ... nordest24.it Toscana - Muore istruttore di basket dopo un malore: lascia moglie e figli - facebook.com facebook