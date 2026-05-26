Malesia 51 persone arrestate durante una retata della polizia a un festino gay

La polizia di Kuala Lumpur ha arrestato 51 persone durante un festino gay. In Malesia, l’omosessualità è vietata per legge e comporta sanzioni, con divieti anche su travestitismo e rapporti tra persone dello stesso sesso. La retata è avvenuta nel contesto di controlli sulle attività sociali considerate illegali. Nessuna delle persone arrestate ha ricevuto al momento accuse ufficiali pubbliche.

La polizia di Kuala Lumpur ha tratto in arresto 51 persone che stavano partecipando a una festa gay: l'omosessualità in Malesia è in reato, con divieti espliciti sia per i rapporti tra persone dello stesso sesso sia per il travestitismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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47 arrested after raids on public entertainment outlets, massage parlours and coffee shop

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