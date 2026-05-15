Cantù Arena-Legends Global firmato l’accordo | Una nuova era per lo sport e l’intrattenimento
È stato firmato l’accordo per l’apertura della nuova Cantù Arena, che ora entra nella fase operativa. La struttura si lega a un partner internazionale di rilievo, segnando l’avvio di una nuova fase per lo sport e l’intrattenimento nella zona. La firma dell’intesa rende ufficiale questa collaborazione e definisce i primi passi verso l’attivazione delle attività previste nella nuova arena. L’evento rappresenta un momento importante per il progetto, che coinvolge diversi settori e realtà locali.
Adesso è ufficiale: la nuova Cantù Arena entra nella sua fase operativa con un partner internazionale di primo livello. Nella prestigiosa cornice del Golf Club Villa d’Este è stato annunciato oggi l’accordo di gestione tra Cantù Arena e la statunitense Legends Global, leader mondiale nel settore. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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