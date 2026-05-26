Mahmood sfonda a Bollywood e canta nella colonna sonora di Cocktail 2

Nell'ultima settimana, il profilo Spotify di Mahmood ha registrato un aumento significativo di ascolti mensili. Contestualmente, il cantante italiano ha partecipato alla colonna sonora di “Cocktail 2”, un film Bollywood. Questa collaborazione segna un passo importante per Mahmood nel mercato indiano. La sua presenza nella colonna sonora ha portato a un incremento delle riproduzioni delle sue canzoni sulla piattaforma streaming. Non ci sono altre informazioni sui dettagli dell’accordo o sui risultati commerciali.

Nell’ultima settimana il profilo Spotify di Mahmood ha fatto un balzo importante in termini di ascolti mensili. Un balzo lungo circa un milione di stream, da due a tre in pratica. Un’impennata particolare, avvenuta durante quello che credevamo un silenzio discografico, interrotto solo da una brutta storia di presunta violenza sessuale per cui il cantautore italiano di origini egiziane è stato coinvolto in qualità di testimone a New York. Il tutto è dovuto a una collaborazione molto particolare per la colonna sonora di un film indiano dal titolo Cocktail 2. Per chi fosse meno avvezzo ai tecnicismi legati al mercato cinematografico, parliamo di un colossal cui primo episodio risale al 2012 da annoverare tra i più importanti successi contemporanei di quella che è una delle più floride industrie cinematografiche del mondo. 🔗 Leggi su Open.online

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