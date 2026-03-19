In occasione della Festa del Papà, Eppen ha ideato una playlist pensata per essere condivisa tra genitori e figli. La selezione musicale include brani scelti per rafforzare il legame tra le generazioni e creare momenti di ascolto insieme. La playlist è disponibile online e si rivolge a chi desidera celebrare questa giornata con musica che unisce e accompagna ricordi e emozioni familiari.

Articolo. In occasione della «Festa del Papà», Eppen ha creato una playlist perfetta da ascoltare insieme al papà o per riviverne il ricordo Personalmente, mio padre è stato fondamentale per la formazione della mia cultura musicale: tra cantautorato italiano, rock alternativo e musica classica, ha influenzato i miei gusti e i miei interessi in modo indelebile. Noi di Eppen siamo fermamente convinti che, in forme diverse, questo valga per molti di voi e, per questo, in occasione del 19 marzo, abbiamo pensato di fare un regalo a tutti i papà, ma anche a tutti i figli e le figlie. Ecco qui una playlist che esplora i vari aspetti del rapporto paterno: la tenerezza dei primi giorni, il bisogno di protezione, il conflitto, la distanza, fino ad arrivare al ricordo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Papà-figli, la colonna sonora di un legame infinito

Articoli correlati

Paul McCartney: in arrivo la colonna sonora di “Man On The Run”LIVERPOOL – In concomitanza con l’uscita di “Paul McCartney: Man on the Run” (documentario di Morgan Neville, vincitore di un premio Oscar, Emmy e...

Referendum giustizia, Donzelli: ‘La nostra colonna sonora è Inno di Italia’Il deputato di Fratelli d’Italia è intervenuto riguardo alla controversia relativa a Sal Da Vinci: "Per sempre sì" dell'artista napoletano, sarebbe...

Gnocchi’s Morning Muse: A Lo-Fi Pop-Rap Serenade for the Incredible Maddy

Contenuti e approfondimenti su Papà figli la colonna sonora di un...

Temi più discussi: 60 canzoni ballo padre figlia matrimonio: per un dolce momento da ricordare per sempre; Come si festeggia il papà nel dialetto piemontese? Ecco alcuni proverbi e frasi per il 19 marzo; Lucia Caterina Papa muore a 80 anni, era la colonna del coro Auser: La ricorderemo nel concerto a San Teonisto. Lei ci teneva tanto; Trent'anni fa l'incubo della ButanGas, i figli del custode morto nell'esplosione: Papà ci mise in salvo, poi tornò indietro. L'autista del bus ci disse: la vostra casa salta in aria.

Papà-figli, la colonna sonora di un legame infinitoP ersonalmente, mio padre è stato fondamentale per la formazione della mia cultura musicale: tra cantautorato italiano, rock alternativo e musica classica, ha influenzato i miei gusti e i miei interes ... ecodibergamo.it

Festa del papà 2026, le 15 canzoni più belle da dedicare il 19 marzoLe 15 canzoni più belle per la festa del papà 2026: da Sei forte papà di Morandi a Father and Son di Cat Stevens, la playlist perfetta per il 19 marzo. lifestyleblog.it

19 marzo – Festa del papà Oggi celebriamo i papà, nel giorno dedicato a San Giuseppe, uomo giusto, silenzioso e forte, capace di amare senza chiedere nulla in cambio. Essere padre non è solo un ruolo, è una missione. È esserci quando serve, anche senz - facebook.com facebook

Papà, il nostro primo capitano #ProudToBeNapoli x.com