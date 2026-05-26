Mafia no dei giudici al ritorno in carcere | la figlia di Riina e il marito restano liberi a Corleone

Il Tribunale del riesame di Firenze ha respinto l’appello della procura, confermando che Maria Concetta Riina, figlia del boss mafioso, e il marito Antonino Ciavarello rimangono liberi. La decisione riguarda il loro possibile rientro in carcere e si basa su una valutazione legale che ha respinto le richieste di ritorsione. La coppia non sarà sottoposta a misure restrittive in questo momento.

Maria Concetta Riina, figlia del boss stragista Totò, e il marito Antonino Ciavarello non rischiano di tornare in carcere: lo ha deciso il Tribunale del riesame di Firenze, respingendo l'appello presentato dalla procura del capoluogo toscano.Gli inquirenti avevano impugnato la decisione del Gip. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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