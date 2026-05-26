Mafia la guerra digitale | 300 milioni per le indiche tecnologiche

? Domande chiave Quanto costa monitorare un singolo boss per un'intera giornata?. Come riescono i trojan a superare l'omertà digitale dei clan?. Quali tecnologie specifiche permettono di spiare i profili social dei mafiosi?. Perché le indagini moderne dipendono dai preventivi delle ditte specializzate?.? In Breve Monitoraggio singoli indagati con costi giornalieri di centinaia di euro.. Investimenti massicci per trojan e microspie nelle zone di Palermo e Agrigento.. Spese tecniche per intercettazioni telefoniche e ambientali raggiungono diverse migliaia di euro.. Evoluzione dei sistemi di comunicazione dei clan richiede nuovi preventivi per la DDA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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