Mafia la guerra digitale | 300 milioni per le indiche tecnologiche
Le autorità hanno stanziato circa 300 milioni di euro per strumenti tecnologici destinati a contrastare le attività della criminalità organizzata. Le indagini si concentrano sull’uso di software di sorveglianza, come i trojan, che consentono di intercettare le comunicazioni dei sospetti anche quando usano sistemi crittografati. Le forze dell’ordine monitorano i capi clan per periodi prolungati, valutando il costo di sorveglianza di un singolo soggetto nell’arco di una giornata. La tecnologia permette di superare l’omertà digitale diffusa tra i membri delle organizzazioni criminali.
? Domande chiave Quanto costa monitorare un singolo boss per un'intera giornata?. Come riescono i trojan a superare l'omertà digitale dei clan?. Quali tecnologie specifiche permettono di spiare i profili social dei mafiosi?. Perché le indagini moderne dipendono dai preventivi delle ditte specializzate?.? In Breve Monitoraggio singoli indagati con costi giornalieri di centinaia di euro.. Investimenti massicci per trojan e microspie nelle zone di Palermo e Agrigento.. Spese tecniche per intercettazioni telefoniche e ambientali raggiungono diverse migliaia di euro.. Evoluzione dei sistemi di comunicazione dei clan richiede nuovi preventivi per la DDA. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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