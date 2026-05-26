Ma quindi l' Iran e gli Usa sono vicini a un accordo o il cessate il fuoco sta per saltare?
Gli Stati Uniti hanno condotto attacchi missilistici nel sud dell’Iran contro postazioni di lancio e imbarcazioni ritenute coinvolte nel tentativo di posare mine. Il comando centrale Usa (Centcom) ha confermato l’azione, che segue le tensioni tra i due paesi. Non ci sono state comunicazioni ufficiali su un possibile accordo o cessate il fuoco, e le schermaglie militari continuano a segnare il confronto tra Washington e Teheran.
Proseguono le schermaglie tra Washington e Teheran dopo che gli attacchi missilistici lanciati dall'esercito statunitense nel sud dell'Iran contro postazione di lancio e imbarcazioni che secondo il comando centrale Usa (Centcom) tentavano di "posare mine". Il portavoce del Centocom ha parlato di. 🔗 Leggi su Today.it
Raggiunto il cessate il fuoco USA-Iran: il regime iraniano ne esce rafforzato
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