Ora sei leggenda Lutto nella musica addio a un mito

Il mondo della musica internazionale si trova a dover dire addio a una figura simbolo degli anni Sessanta, conosciuta per aver rappresentato la contro cultura di quel periodo. La notizia della sua scomparsa ha scosso fan e addetti ai lavori, che ricordano con affetto la sua influenza e il ruolo che ha avuto nella scena musicale. La sua morte ha lasciato un vuoto che si fa sentire tra appassionati e storici del settore.

Il mondo della musica internazionale piange la scomparsa di una delle figure più rappresentative della contro cultura degli anni Sessanta. Un artista che ha saputo trasformare la musica in un potente strumento di protesta politica e sociale, diventando una voce simbolo delle manifestazioni contro la guerra in Vietnam e della rivoluzione culturale che attraversò gli Stati Uniti in quegli anni. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra fan e colleghi, riportando alla memoria una stagione irripetibile della storia del rock e della musica di protesta. >> Michelle Hunziker, la lieta notizia: si è saputo tutto ora Il cantautore si è spento all’età di 84 anni, sabato 7 marzo, nella città di Berkeley, in California. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lutto nella musica, addio a una vera leggenda

