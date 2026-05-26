Lollobrigida a Bruxelles | serve una strategia per i fertilizzanti

A Bruxelles, un rappresentante ha affermato che è necessario sviluppare una strategia specifica per i fertilizzanti. Ha sottolineato che l’aumento dei costi dei concimi potrebbe avere un impatto sulla competitività del settore agricolo europeo. La discussione si è concentrata sull’esigenza di trovare soluzioni per affrontare l’incremento dei prezzi e garantire la sostenibilità dell’agricoltura nella regione.

? Domande chiave Come influirà l'aumento dei costi dei concimi sulla competitività agricola europea?. Perché la sospensione dei dazi non basta a proteggere i produttori?. Quali fondi intende mobilitare la Commissione per sostenere la riserva agricola?. Come può il digestato sostituire i fertilizzanti chimici tradizionali?.? In Breve Commissario Hansen propone di raddoppiare la riserva agricola da 200 milioni di euro.. La Commissione ha adottato un piano d'azione specifico il 19 maggio scorso.. Maria Panayiotou guida la presidenza del Consiglio UE durante il vertice di Bruxelles.. L'aumento dei prezzi è causato dalle tensioni geopolitiche nella zona di Hormuz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Fertilizzanti: Lollobrigida, Serve una strategia industriale europea, non più ritardi

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