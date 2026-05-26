L'olio di colza è stato al centro di molte discussioni, con diffidenze e confusione rispetto ad altri oli vegetali. Viene spesso confrontato con l’olio di girasole, anche per usi in cucina e proprietà nutrizionali. In Italia, non esiste un divieto ufficiale di consumo, ma sono stati sollevati dubbi sulla sua sicurezza alimentare. Per anni, è stato associato a false credenze e miti, alimentando un dibattito che coinvolge anche le controindicazioni e i rischi potenziali.

Per anni è stato uno degli oli vegetali più discussi, spesso citato con diffidenza, a volte confuso con prodotti industriali di vecchia generazione, altre volte inserito nel grande dibattito sui cosiddetti oli di semi. L’ olio di colza, però, non è un ingrediente da liquidare con un sì o con un no. Dipende da quale olio si sceglie, da come viene usato, dalla quantità e dal contesto alimentare in cui viene inserito. E qui sotto, scioglieremo ogni dubbio al suo riguardo. Nei Paesi del Nord Europa è molto comune, in Canada e negli Stati Uniti è conosciuto soprattutto come canola oil, mentre in Italia resta meno familiare rispetto all’ olio extravergine di oliva, all’olio di girasole o all’olio di mais. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L’olio di colza fa davvero male? Proprietà, usi in cucina, differenze con olio di girasole, controindicazioni e falso mito del divieto in Italia.

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