Simona Cantelmi, giornalista e scrittrice bolognese, ha pubblicato da Les Flâneurs Edizioni, il suo ultimo romanzo, L’odore del sonno. Autrice di Io non mi trucco, per citare uno dei suoi titoli, Simona Cantelmi con L’odore del sonno costruisce un noir psicologico che unisce tensione narrativa e introspezione emotiva, muovendosi con sicurezza sul confine tra romanzo sentimentale e thriller investigativo. Simona Cantelmi, L'odore del sonno 9,99 EUR Acquista su Amazon A noi Simona Cantelmi ha raccontato come è nato il suo romanzo e i retroscena dietro la sua scrittura. Ci racconti del tuo romanzo, L’odore del sonno? È un noir, ma non nel senso più classico del termine. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’odore del sonno, Simona Cantelmi racconta il suo noir tra relazioni, misteri e ombre interiori

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