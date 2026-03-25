Genova Segreta | storie noir curiosità e misteri del passato

A Genova si celano storie misteriose e dettagli poco conosciuti che attraversano il passato della città. Tra leggende, fatti oscuri e curiosità spesso ignorate, si scoprono aspetti sorprendenti di un patrimonio nascosto. Questa narrazione ripercorre eventi e aneddoti che, pur rimanendo invisibili a molti, contribuiscono a comporre un quadro più complesso e affascinante della storia locale.

Un viaggio tra ombre e meraviglie nascoste, tra aneddoti scomodi e curiosità che sfuggono anche agli occhi più attenti. Una visita guidata nel cuore pulsante del centro storico. ma dimentica la solita passeggiata turistica. Qui si va a caccia di segreti.Tra vicoli bui e palazzi che sussurrano storie dimenticate, esploreremo una Genova che vive tra la pietra e il silenzio, tra simboli esoterici incisi nei muri e leggende nere che si rifiutano di morire. Scopriremo usanze secolari che sfidano il tempo, superstizioni antiche, luoghi che celano verità inquietanti. e personaggi mai raccontati nei libri di scuola.Punti toccati: Palazzo San Giorgio, Basilica di Santa Maria delle Vigne, Piazza Campetto, Via di Scurreria, Cattedrale di San Lorenzo, Palazzo Ducale, Teatro Carlo Felice, Palazzi di Via Garibaldi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Genova Segreta: storie noir, curiosità e misteri del passato Articoli correlati Conversano segreta: lipommini e altri misteri da scoprireConversano Segreta: Lipommini e altri misteri da scoprire Domenica 08 febbraioOre 17. A Rainy Night in 1855: Victorian London History for Sleep