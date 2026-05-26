LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | vittoria netta dell’azzurro contro la wild-card francese

Da oasport.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner ha vinto in tre set contro Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 nel torneo di Roland Garros 2026. La partita si è conclusa intorno alle 22.50, con l’azzurro che ha dominato l’incontro contro il giocatore francese, che era una wild-card. La vittoria permette a Sinner di avanzare nel torneo. La sfida si è svolta in diretta, e i risultati sono stati aggiornati costantemente durante l’evento.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Fa bene a rete il tennista transalpino vincendo il 62% dei net points: tutto sommato, Tabur può essere soddisfatto dell’atteggiamento dimostrato in campo con un ottimo gioco espresso soprattutto dal secondo set in poi, quando non ha più subito l’emozione e il peso di giocare un match del genere, contro un avversario del genere, in un campo del genere. 22.45 Il francese, invece, serve al 63% di prime palle con i punti vinti con questo colpo che toccano il 61%, mentre con la seconda raccoglie solo il 42%. Sinner raddoppia il suo avversario dal punto di vista dei vincenti con 40 a 20 per il nostro fenomeno italiano, mentre la statistica degli errori non forzati recita 24 a 33 a sfavore di Tabur. 🔗 Leggi su Oasport.it

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