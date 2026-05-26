LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3 6-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | vittoria netta dell’azzurro contro la wild-card francese

Notizia in breve

Sinner ha vinto in tre set contro Tabur con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 nel torneo di Roland Garros 2026. La partita si è conclusa intorno alle 22.50, con l’azzurro che ha dominato l’incontro contro il giocatore francese, che era una wild-card. La vittoria permette a Sinner di avanzare nel torneo. La sfida si è svolta in diretta, e i risultati sono stati aggiornati costantemente durante l’evento.