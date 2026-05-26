Durante il match di Roland Garros del 2026, il francese ha commesso un doppio fallo decisivo, portando il punteggio a 40-40. Poco prima, ha tentato una prima esterna vincente che non è andata a buon fine. La partita tra il tennista italiano e il francese prosegue con un vantaggio azzurro, ma il francese mostra personalità nel tentativo di reagire. La sfida si sta giocando con intensità sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. A-40 Prima esterna vincente di Tabur. 40-40 Doppio fallo nettissimo del francese, che ha deciso di forzare la seconda palla. Non entra la prima. 40-30 Vola via la risposta di Sinner dopo l’ottima prima transalpina. 30-30 Larga la palla corta di Tabur. Seconda palla. 30-15 Rovescio di qualità da parte del francese che trova il lungolinea. 15-15 Tabur manda in rete una palla chiamata out ma che in realtà ha preso la riga. Il punto è di Sinner. 15-0 Esce il rovescio lungolinea in allungo di Sinner, ottima gestione dello scambio del francese. Non entra la prima palla di Tabur. 4-2 Palla corta perfetta di Sinner che conferma il break. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tabur 6-1 6-3 3-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: resiste il vantaggio azzurro ma occhio alla personalità del francese

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LIVE Jannik Sinner vs Clement Tabur | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta e Commento

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