LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 6-3 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta una bella chance
Durante il match di Roland Garros, l’azzurro ha avuto tre opportunità di break, tutte non sfruttate, con il punteggio che vede Griekspoor avanti 6-7, 6-3, 3-2. In questa fase, il giocatore olandese ha risposto con una discesa a rete e una risposta che hanno messo sotto pressione l’avversario. La partita è in corso e si attende una possibile svolta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Risposta e discesa a rete! Tre chance di break Griekspoor. 0-30 Palla corta dell’azzurro, non perfetta. Arriva e in due tempi chiude l’olandese. 0-15 E allora, si fa minaccioso Griekspoor con il dritto. Nei game di risposta rischia ancora di più! 3-3 Ace. 40-30 Nooo, ace sporco sulla riga. Ha tirato la seconda. 30-30 Non chiude la stop volley, lo mangia con il rovescio Arnaldi! Alè! 30-15 Sbaglia la soluzione di volo l’olandese. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Servizio vincente. 3-2 Tiene a trenta un game che si stava complicando Arnaldi! 40-30 Sotterra lo slice Griekspoor!!!! 30-30 Dritto vincente inside in Griekspoor. 🔗 Leggi su Oasport.it
Griekspoor vs Arnaldi ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam
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