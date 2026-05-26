LIVE Arnaldi-Griekspoor 6-7 6-3 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | l’azzurro non sfrutta una bella chance

Notizia in breve

Durante il match di Roland Garros, l’azzurro ha avuto tre opportunità di break, tutte non sfruttate, con il punteggio che vede Griekspoor avanti 6-7, 6-3, 3-2. In questa fase, il giocatore olandese ha risposto con una discesa a rete e una risposta che hanno messo sotto pressione l’avversario. La partita è in corso e si attende una possibile svolta.