L’islam che verrà
Un uomo è stato arrestato a Modena dopo un tentato incendio nel centro islamico. Secondo i giudici, l’azione non configura terrorismo, ma si tratta di un gesto legato a tensioni religiose. L’indagato avrebbe cercato di appiccare fuoco all’edificio, danneggiando alcune parti. La vicenda si inserisce in un quadro di conflitti tra diverse interpretazioni religiose, con la presenza di elementi che indicano un tentativo di minare la cultura locale.
L’attentato a Modena non sarà terrorismo, dicono i giudici, però è chiaro che alla base c’è l’Islam che invade ed erode la nostra cultura. Dovremmo difenderci. Ennio Rasini via email Gentile lettore, pare che El Koudri non sia musulmano o cristiano, ma un banale non credente come tanti. Detto questo, non si combattono i mulini a vento: questa faccenda è già una partita persa. Il cristianesimo ha esaurito la sua carica propulsiva. Quando apparve nell’impero romano, attecchì e dilagò perché prometteva agli schiavi, alle plebi, ai derelitti una ricompensa nell’aldilà, una cosa inaudita prima. Era una spinta formidabile per sopportare il dolore dell’esistenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
A Dua for When You Cant See The Wisdom
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