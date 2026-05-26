L’islam che verrà

L’attentato a Modena non sarà terrorismo, dicono i giudici, però è chiaro che alla base c’è l’Islam che invade ed erode la nostra cultura. Dovremmo difenderci. Ennio Rasini via email Gentile lettore, pare che El Koudri non sia musulmano o cristiano, ma un banale non credente come tanti. Detto questo, non si combattono i mulini a vento: questa faccenda è già una partita persa. Il cristianesimo ha esaurito la sua carica propulsiva. Quando apparve nell’impero romano, attecchì e dilagò perché prometteva agli schiavi, alle plebi, ai derelitti una ricompensa nell’aldilà, una cosa inaudita prima. Era una spinta formidabile per sopportare il dolore dell’esistenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Dua for When You Cant See The Wisdom

Notizie e thread social correlati

Roma-Lazio, dilemma Sarri: verrà o non verrà all’Olimpico?Il derby tra Roma e Lazio si avvicina, ma il tecnico dei giallorossi resta incerto sulla sua presenza in panchina.

Islam e paura: il pregiudizio che ci portiamo dentroUn viaggio in Egitto offre l'occasione di mettere in discussione alcuni stereotipi sull'Islam, evidenziando aspetti di accoglienza e valori condivisi...

Argomenti più discussi: L'Europa che verrà - organizzato dalla Sinistra Giovanile nell'ambito della Festa Nazionale della Sinistra Giovanile (presso l'Area Piscine Comunali, piazzale delle Piscine); Müller contro l’Europa senza radici: La vera battaglia è per l’anima dell’uomo; Modena, l'auto lanciata sulla folla in via Emilia: Voleva uccidere tutti. Amputate le gambe a una donna; TG4: Bersagliato dai tedeschi, colpito dal fulmine, eroso dal fungo Video.

Lo ripeto anche oggi. Prima che arrivi un nuovo Adolf Hitler a dire: gli Ebrei stanno dividendo e impoverendo l'Occidente e vinca, rendiamoci conto che Israele sta dividendo e impoverendo l'Occidente, la cristianità e l'Islam. Arriva il giorno che gli verrà chiest x.com

Franco Ontarienne che perde il francese potenzialmente trasferendosi in Québec! reddit