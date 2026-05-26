L' intensità della sottrazione | il ritorno di Ella Codesta con Fantasmi

Da bresciatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Esiste una densità particolare nel vuoto, una consistenza che non ha bisogno di accumulare suoni per farsi sentire. È attorno a questa intuizione che si sviluppa Fantasmi, il nuovo singolo di Ella Codesta, disponibile da venerdì 22 maggio per Freecom Music Believe. Il primo capitolo di un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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