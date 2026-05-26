Nelle campagne del Salento, si segnala l’inizio della mietitura. Un nostro lettore, Fernando Maria Maurizio Potenza, ha inviato un saluto alla redazione, condividendo l’avvio delle attività agricole nella zona. La stagione di raccolta dei cereali sta procedendo, con le prime operazioni di mietitura già in corso.

LECCE - Lo scatto nelle campagne del Salento e un saluto alla redazione dal nostro lettore, Fernando Maria Maurizio Potenza. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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La fine della e l'inizio della : il 13 giugno 1944

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