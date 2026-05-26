L' ingegnere brianzolo che girerà il mondo a piedi

Notizia in breve

Un ingegnere di 32 anni di Bovisio Masciago partirà a piedi per attraversare cinquanta paesi, con l’intento di raccontare “il lato umano del mondo”. È stato ricevuto questa mattina dal sindaco e dall’assessore del suo paese natale. Marchetti ha annunciato il progetto, che prevede un viaggio globale a piedi, senza specificare le tappe o la durata. La visita istituzionale si è svolta in mattinata, senza ulteriori dettagli sul percorso.