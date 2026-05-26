L' ingegnere brianzolo che girerà il mondo a piedi
Un ingegnere di 32 anni di Bovisio Masciago partirà a piedi per attraversare cinquanta paesi, con l’intento di raccontare “il lato umano del mondo”. È stato ricevuto questa mattina dal sindaco e dall’assessore del suo paese natale. Marchetti ha annunciato il progetto, che prevede un viaggio globale a piedi, senza specificare le tappe o la durata. La visita istituzionale si è svolta in mattinata, senza ulteriori dettagli sul percorso.
Cinquanta paesi da attraversare a piedi per raccontare “il lato umano del mondo”. È l'obiettivo di Ezio Marchetti, ingegnere civile brianzolo 32enne che è stato ricevuto dal sindaco di Bovisio Masciago - sua città natale - Giovanni Sartori e l’assessore Angelita Perretta nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Notizie e thread social correlati
Porto batte la natura: il tour a piedi che conquista il mondoUn tour a piedi nella città di Porto ha ottenuto il riconoscimento mondiale grazie a oltre 27.
Fasteners: il gigante brianzolo conquista il mondo con 2 miliardiIl settore della componentistica meccanica si arricchisce di un nuovo protagonista: il Fontana Gruppo, azienda con sede nella Brianza, ha completato...