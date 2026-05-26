Linea verde Italia | Baldini premia Daffara e i giovani talenti

Silvio Baldini ha premiato Giovanni Daffara e altri giovani talenti nell’ambito della linea verde Italia. La cerimonia si è svolta recentemente, riconoscendo le giovani promesse. Non sono stati forniti dettagli specifici sui criteri di selezione o sui premi assegnati. La scelta di valorizzare i giovani rappresenta una strategia del progetto, senza indicazioni su eventuali effetti futuri o programmi correlati. La manifestazione si è concentrata sull’identificazione e il riconoscimento di nuovi talenti nel settore.

Tempo di lettura: 2 minuti La nuova Italia di Silvio Baldini riparte dai giovani e premia anche Giovanni Daffara. Il portiere dell’ Avellino, protagonista della stagione biancoverde in prestito dalla Juventus, è stato convocato dal commissario tecnico ad interim della Nazionale Maggiore per le amichevoli estive contro Lussemburgo e Grecia. Un riconoscimento importante per l’estremo difensore classe 2004, già protagonista con l’Under 21 e ora pronto a vivere la prima esperienza nel gruppo della Nazionale A. La FIGC, nella nota ufficiale diramata per il doppio impegno di giugno, ha parlato apertamente di “linea verde”: Baldini ha scelto infatti di puntare su tanti giovani prospetti del calcio italiano, costruendo un gruppo che unisce talento emergente ed esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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