Limina Ricciardi vince con il 66,96% | netto distacco su Spadaro

A Limina, Filippo Ricciardi è stato rieletto sindaco con il 66,96% dei voti. La sua lista, “Volontà Popolare – Filippo Ricciardi Sindaco”, ha ottenuto il risultato più alto, superando di molto l’avversaria Jenna Concetta Spadaro, che ha raccolto il 33,04% con la lista “Progettare il Futuro – Costruire il Presente”. La vittoria di Ricciardi rappresenta un netto distacco tra i due candidati.

A Limina è Filippo Ricciardi è di nuovo sindaco. Il candidato sostenuto dalla lista “Volontà Popolare – Filippo Ricciardi Sindaco” ottiene il 66,96% dei consensi, imponendosi su Jenna Concetta Spadaro, ferma al 33,04% con la lista “Progettare il Futuro – Costruire il Presente”.Lo scrutinio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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