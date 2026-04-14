Durante il fine settimana si sono svolti i combattimenti per la Coppa Italia Lead, un evento che ha messo in evidenza le performance degli atleti in diverse discipline. Tra le protagoniste della competizione, una scalatrice si è distinta dominando la parete con un vantaggio considerevole rispetto agli altri concorrenti. La gara ha mostrato i risultati delle qualifiche e delle finali, con alcune atlete e atleti che hanno conquistato i migliori piazzamenti.

La Coppa Italia Lead ha tracciato le gerarchie del climbing nazionale durante il fine settimana, offrendo una panoramica netta sulle capacità tecniche delle atlete e degli atleti impegnati. Tra prestazioni dominanti e sfide fisiche estenuanti, i risultati hanno l’affermazione di figure consolidate e la conferma di nuovi talenti sulle pareti verticali. L’invincibilità tecnica di Rogora e la sfida dei gradi. Nel settore femminile, la competizione si è trasformata in una dimostrazione di forza quasi unilaterale. Laura Rogora, che detiene già i titoli italiano ed europeo, ha confermato il suo status di primatista assoluta. Durante la fase delle qualifiche, la scalatrice delle Fiamme Oro ha mostrato un distacco netto, riuscendo nella semifinale a raggiungere l’unico top disponibile, lasciando indietro tutte le altre contendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coppa Italia Lead: Rogora domina la parete con un distacco netto

Coppa Italia Lead 2026, super Schenk e Rogora: tutti i risultatiUn grande weekend di climbing ha accompagnato gli appassionati, rigorosamente su Sportface TV che ha trasmesso l’evento.

Hertha Vernello domina il Gold: 24 punti e distacco nettoIl calcio a 5 della Msp Prato vive un momento di alta intensità sportiva, dove i numeri raccontano una storia di dominanza e lotte serrate.

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E intanto a Milano, il giovane Tommi partecipava alla prima tappa di coppa Italia lead , primo atleta Monkeys' a qualificarsi per questa competizione. Un po' di ansietta , ma soprattutto la poca abitudine a confrontarsi con vie di questo livello , non gli perm - facebook.com facebook

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