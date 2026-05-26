Libano pesanti attacchi dell’Idf nel sud

L’esercito israeliano ha condotto raid nel sud del Libano, principalmente nella regione dei Cedri, causando morti e feriti. Le operazioni sono avvenute oltre la linea gialla e hanno intensificato i combattimenti nel Paese. Non sono stati forniti dettagli sul numero di vittime o sui danni specifici. La situazione rimane tesa con operazioni militari in corso nella zona.

Si infiamma il fronte del Libano. Israele avanza oltre la linea gialla. I raid dell’Idf, concentrati soprattutto nel sud del Paese dei Cedri, hanno causato morti e feriti. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Libano, pesanti attacchi dellIdf nel sud

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