Oggi, durante una lezione di scienze, si è parlato dell’emergenza idrica. La discussione si è concentrata sulla crisi climatica, evidenziando come questa situazione richieda un cambiamento nelle abitudini quotidiane. La lezione ha affrontato i problemi legati alla scarsità di acqua e alle conseguenze ambientali, sottolineando l’importanza di sensibilizzare gli studenti sulla responsabilità personale e collettiva. Non sono state prese decisioni o adottate misure specifiche durante l’incontro.

L’emergenza climatica non è più una minaccia distante, ma una realtà che impone un cambio di passo culturale, a partire dalle aule scolastiche. È questo il presupposto da cui muove il workshop "Goccia dopo goccia: impariamo a gestire l’acqua", che si terrà oggi, a partire dalle ore 8,30, nella cornice del Polo culturale ’Beniamino Gigli’, in piazza Garibaldi. L’evento, promosso nell’ambito delle iniziative internazionali eco-schools, vede come protagonista l’Iiss ’Carlo Urbani’. Sotto la guida e la moderazione della professoressa Annunziata Rantica, l’incontro intende trasformare la scuola in un vero e proprio ’Think Tank’, un laboratorio in cui la teoria scientifica sposa il monitoraggio civico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lezione di scienze e responsabilità. L’emergenza idrica il tema di oggi

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Lab Explosions to Toxic Gas: Why Science is More Dangerous Than You Think

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