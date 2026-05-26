Giovedì, in viale Amerigo Vespucci, verrà inaugurato il nuovo locale Il Mannarino, che prende il posto dell’ex Caffè delle Rose a Marina Centro. Il ristorante, specializzato in carne e cucina, è stato aperto nel 2019 da due imprenditori milanesi. La struttura sarà aperta al pubblico per la prima volta con le griglie accese, offrendo un nuovo spazio nel quartiere.

Un nuovo capitolo si apre per uno degli angoli più iconici e discussi di Marina Centro. Giovedì, in viale Amerigo Vespucci, accenderà le griglie Il Mannarino, insegna milanese di macelleria con cucina nata nel 2019 dall’idea di Gianmarco Venuto e Filippo Sironi. Per il brand, recentemente certificato B Corp, si tratta della 24esima apertura in Italia e della terza in Emilia-Romagna. Il format propone un’esperienza contemporanea ma legata alla tradizione: un grande banco carni all’ingresso dove il cliente sceglie i tagli (dalle bombette pugliesi alle costate) da consumare poi ai tavoli tra arrosticini, taralli e calici di Primitivo. Tuttavia, a Rimini questa inaugurazione non è solo una novità gastronomica, ma l’ennesima metamorfosi di un luogo simbolo: i nuovi spazi sorgono infatti nei locali dell’ex Caffè delle Rose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ex Caffè delle Rose cambia pelle ’Il Mannarino’ accende le griglie

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