L’era del fantasma | perché l’ultimo grande lusso è un mondo senza schermi?

Da lifeandpeople.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo rapporto con la tecnologia sta emergendo, con sempre più persone che scelgono di ridurre l’uso di schermi e dispositivi digitali. Negli ultimi anni, sono aumentate le iniziative e le pratiche per vivere senza dispositivi elettronici, preferendo momenti di disconnessione. Questa tendenza si manifesta anche nel settore del lusso, dove si privilegiano esperienze e oggetti privi di tecnologia digitale. La scelta di un mondo senza schermi si fa strada come un modo per tornare a contatto con la realtà.

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