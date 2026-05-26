Un nuovo rapporto con la tecnologia sta emergendo, con sempre più persone che scelgono di ridurre l’uso di schermi e dispositivi digitali. Negli ultimi anni, sono aumentate le iniziative e le pratiche per vivere senza dispositivi elettronici, preferendo momenti di disconnessione. Questa tendenza si manifesta anche nel settore del lusso, dove si privilegiano esperienze e oggetti privi di tecnologia digitale. La scelta di un mondo senza schermi si fa strada come un modo per tornare a contatto con la realtà.

Life&People.it Per quasi due decenni abbiamo barattato la tridimensionalità del mondo con la dittatura di un rettangolo di vetro luminoso. Abbiamo appiattito la complessità dei nostri spazi vitali, riducendo i salotti, le cucine e persino i nostri uffici a meri contenitori di display neri e freddi quando spenti, ipnotici e alienanti quando accesi. Ma nel 2026 il vento è cambiato. Mentre il mercato di massa continua pigramente a inseguire l’ennesimo modello di smartphone pieghevole, una nuova corrente (o meglio, controcorrente) sta liberando le nostre case dall’ingombro visivo del silicio. L’avvento di una nuova concezione di tecnologia e intelligenza ambientale sta compiendo il miracolo più atteso: rendere l’hardware invisibile per restituire dignità e presenza alla materia. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - L’era del fantasma: perché l’ultimo grande lusso è un mondo senza schermi?

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