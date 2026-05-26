Le mucche riconoscono il volto la voce delle persone familiari | uno studio accerta le loro capacità cognitive

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio dell'Istituto nazionale francese per la ricerca agricola ha rilevato che le mucche sono in grado di riconoscere e distinguere i volti e le voci di persone considerate familiari, differenziandoli da quelli sconosciuti.

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Uno studio dell'Istituto nazionale francese per la ricerca agricola ha dimostrato che le mucche riconoscono volti e voci umane familiari, distinguendoli dagli sconosciuti. La ricerca conferma capacità cognitive ed emotive complesse nei bovini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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