I cani riconoscono le emozioni attraverso il suono della nostra voce | la scoperta in un nuovo studio

Uno studio condotto presso l’Università Eötvös Loránd di Budapest ha analizzato come i cani reagiscono a diversi tipi di vocalizzazioni umane e di altre specie, tra cui primati e cani stessi. Durante l’esperimento, sono state osservate le risposte dei cani alle variazioni nel suono della voce, senza coinvolgere altri stimoli visivi o tattili. I risultati indicano che i cani sono in grado di distinguere le emozioni trasmesse dal tono e dal suono della voce umana.

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Gli esperti dell’Università Eötvös Loránd di Budapest hanno osservato le reazioni dei cani davanti a vocalizzazioni differenti provenienti da esseri umani e altre specie, tra cui anche i primati e altri cani. I risultati indicano che il "miglior amico dell'uomo" cambia il proprio comportamento in base al “contenuto emotivo” del suono.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Stress e felicità: così gli ormoni influenzano il comportamento dei cani. Lo studio che svela la chimica delle emozioniI cani come gli esseri umani mettono in atto un comportamento in base alla chimica: un team di ricercatori sud coreani ha esaminato le risposte di... Il 16enne cesenate padroneggia cinque strumenti: "La musica è la mia vita, col pianoforte traduco le emozioni in suono"Ha solo 16 anni, frequenta il liceo musicale "Canova" e padroneggia ben cinque strumenti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Zecche sul cane: l'errore da non commettere per rimuoverle e i segnali che possono apparire dopo settimane; Lotta al randagismo: Serve competenza. Riconoscere il ruolo silenzioso dei cani regolatori; I cani amano la musica? La scienza dice sì (ma non tutta); Rosa e Cociss si riconoscono nelle ferite. Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli presentano Rosa Elettrica. I cani riconoscono le emozioni attraverso il suono della nostra voce: la scoperta in un nuovo studioIl modo in cui parliamo al nostro cane gli consente di comprendere quali sono le emozioni che ci sono dietro le nostre vocalizzazioni. Un nuovo studio, condotto dagli esperti dell’Università Eötvös ... fanpage.it I cani capiscono davvero il sì e il no? La scienza spiega come interpretano la nostra voceMolti proprietari sono convinti che il proprio cane capisca tutto. Altri, invece, pensano che reagisca soltanto a quello che gli conviene. La verità, come spesso accade nel rapporto tra esseri ... repubblica.it MELVIN, 3 anni, maschio, taglia media…ANIMALIBERA – Canile di Grignano – Prov. di Bergamo MELVIN è uno di quei cani che si riconoscono subito, non per eccesso, ma per misura: un carattere spontaneo e leggero... Il suo aspetto è singolare, quasi ironic - facebook.com facebook