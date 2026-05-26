le leggende arturiane in marvel e dc

Le storie di leggende arturiane apparse in fumetti Marvel e DC condividono radici comuni, anche se spesso sono presentate in modi diversi. Molte narrazioni moderne riprendono elementi tradizionali come il re, la spada nella roccia e i cavalieri, adattandoli ai propri universi. Questo collegamento tra le versioni attuali e le origini antiche rivela come le storie siano state riadattate nel tempo, mantenendo alcuni schemi narrativi di base. La maggior parte delle trame contemporanee deriva da archetipi e temi tradizionali della leggenda arturiana.

Potrà sembrarvi strano, ma se non avete studiato scrittura da soli o nelle scuole forse non vi siete accorti di un piccolo easter egg dell’umanità: la stragrande maggioranza delle storie che leggete e raccontate hanno la stessa radice. Abbiamo voluto lanciare questa bomba ma solo per ricordare due grandi studiosi della storia dietro alle storie: Joseph Cambell e Christopher Vogler. Il primo ha studiato le primissime forme di storie scritte, religioni e mitologie, creando un saggio che ancora oggi viene considerato la Stella Polare delle storie ossia L’eroe dai mille volti. Il secondo ha “curato” per anni le sceneggiature di mezza Hollywood,... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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The Once and Future King Unfolded

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