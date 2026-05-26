Le leggende Arturiane in Marvel e DC

Da screenworld.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le storie di leggende arturiane apparse in fumetti Marvel e DC condividono radici comuni, anche se spesso sono presentate in modi diversi. Molte narrazioni moderne riprendono elementi tradizionali come il re, la spada nella roccia e i cavalieri, adattandoli ai propri universi. Questo collegamento tra le versioni attuali e le origini antiche rivela come le storie siano state riadattate nel tempo, mantenendo alcuni schemi narrativi di base. La maggior parte delle trame contemporanee deriva da archetipi e temi tradizionali della leggenda arturiana.

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