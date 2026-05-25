Una Enciclica contro la presunzione umana Menia legge Magnifica Humanitas
L’Enciclica di Papa Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas”, è stata pubblicata oggi. Al centro del documento c’è la tutela della dignità umana nel corso del tempo. La lettera affronta temi legati alla cura e alla responsabilità verso la persona, senza entrare in dettagli specifici. La pubblicazione si inserisce nel contesto delle esortazioni papali sulla condotta morale e sul rispetto della vita umana.
Magnifica humanitas, l’Enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza Artificiale, non solo rappresenta la risposta etica ai big data ma “ci impone di usare la nostra intelligenza assieme al sogno, all’elevazione spirituale, ai grandi principi che richiamano sempre la dottrina sociale della Chiesa”. Questo il commento affidato a Formiche.net dal senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia che cerchia in rosso i due rischi dell’IA: l’accettazione supina della sostituzione e la creazione di un mondo di falsi uomini. Tra l’altro su questo tema oggi una delegazione di 30 eurodeputati dell’Intergruppo... 🔗 Leggi su Formiche.net
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Una Enciclica contro la presunzione umana. @robertomenia legge Magnifica Humanitas x.com
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