una enciclica contro la presunzione umana menia legge magnifica humanitas

Notizia in breve

L’Enciclica di Papa Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas”, è stata pubblicata oggi. Al centro del documento c’è la tutela della dignità umana nel corso del tempo. La lettera affronta temi legati alla cura e alla responsabilità verso la persona, senza entrare in dettagli specifici. La pubblicazione si inserisce nel contesto delle esortazioni papali sulla condotta morale e sul rispetto della vita umana.