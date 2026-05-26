Lavori sì ma no ai parcheggi gratuiti in via degli Aprutini Sola M5s | Cittadini e commercianti abbandonati
Il consiglio comunale ha respinto la proposta di istituire parcheggi gratuiti in via degli Aprutini. Il consigliere del Movimento 5 Stelle ha commentato che il centrodestra si oppone a misure di sostegno per cittadini e commercianti colpiti dai lavori in corso. La richiesta riguardava interventi urgenti a tutela di chi vive e lavora nell’area, ma è stata bocciata senza approvazioni. La decisione ha suscitato reazioni di insoddisfazione tra le parti interessate.
“Il centrodestra dice no al buonsenso”. Con queste parole il consigliere comunale M5s Paolo Sola, commenta il “no” incassato in consiglio comunale all’ordine del giorno con cui chiedeva interventi immediati a tutela di cittadini e attività commerciali “penalizzati – ribadisce – dai cantieri in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie e thread social correlati
Strisce blu a Catania, il M5s attacca: “I parcheggi gratuiti stanno scomparendo”Il Movimento 5 Stelle di Catania ha presentato due interrogazioni in Consiglio comunale riguardanti le strisce blu.
Sola (M5S) sugli allagamenti nei canili: "Volontari decisivi, ma il paradosso di via Raiale è la prova degli errori del Comune"Il maltempo che sta interessando l’Abruzzo ha causato ingenti danni alle strutture di accoglienza per animali, portando a evacuazioni d’emergenza nei...
Argomenti più discussi: Lavori al maxi parcheggio in via dell’Acquedotto: resterà chiuso per mesi, ecco le alternative; Modifiche alla viabilità; Parcheggio via del Faro, il Comune ci ripensa (e vincono gli ambientalisti): Non si farà; UDINE | CRISI PARCHEGGI IN VIALE LEONARDO DA VINCI, LE DUE PALME: DIPENDENTI A RISCHIO.
COSTRUIRE IL FUTURO A CARMIGNANO: IL PUNTO DEI CANTIERI E LAVORI Non si erano mai visti così TANTI CANTIERI sul nostro territorio, dalla prevenzione delle alluvioni e allagamenti, alla depurazione, alle infrastrutture elettriche, scuole, parcheg facebook
Lavori sì, ma no ai parcheggi gratuiti in via degli Aprutini, Sola (M5s): Cittadini e commercianti abbandonatiIl centrodestra dice no al buonsenso. Con queste parole il consigliere comunale M5s Paolo Sola, commenta il no incassato in consiglio comunale all’ordine del giorno con cui chiedeva interventi ... ilpescara.it