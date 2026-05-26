Lavori sì ma no ai parcheggi gratuiti in via degli Aprutini Sola M5s | Cittadini e commercianti abbandonati

Notizia in breve

Il consiglio comunale ha respinto la proposta di istituire parcheggi gratuiti in via degli Aprutini. Il consigliere del Movimento 5 Stelle ha commentato che il centrodestra si oppone a misure di sostegno per cittadini e commercianti colpiti dai lavori in corso. La richiesta riguardava interventi urgenti a tutela di chi vive e lavora nell’area, ma è stata bocciata senza approvazioni. La decisione ha suscitato reazioni di insoddisfazione tra le parti interessate.