Lavarone gioca al 10eLotto e sbanca oltre 17mila euro

Da trentotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giocatore di Lavarone ha vinto più di 17mila euro con il 10eLotto nell’estrazione del 22 maggio. La vincita è stata ottenuta giocando una combinazione di numeri. La somma è stata accreditata sul suo conto poco dopo l’estrazione. La persona ha scelto di non divulgare ulteriori dettagli sulla propria identità o sulla modalità di gioco.

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Un weekend da ricordare quello appena trascorso. Almeno, in quel di Lavarone, dove l’estrazione del concorso 10eLotto dello scorso 22 maggio, ha portato un fortunato giocatore a centrare una vincita da 17.569,50 euro con un 6 Extra.La giocata vincente è stata effettuata in piazza Milano. L’ultimo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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