L' Asp ascolta i cittadini ottocento interviste per fotografare la sanità

L'Asp ha condotto circa ottocento interviste per raccogliere testimonianze sulla situazione sanitaria. Molti cittadini riferiscono attese prolungate per visite, esami o risposte mediche, alcune da mesi. Altri ancora attendono semplicemente di conoscere i motivi delle loro criticità sanitarie. La rilevazione mira a ottenere dati diretti sulla percezione e le criticità del sistema sanitario locale.

C’è chi aspetta una visita, chi un esame diagnostico, chi una risposta da mesi. E poi c’è chi aspetta. di sapere quali sono i problemi.È in questo doppio binario che si inserisce l’indagine 2025 sulla qualità percepita dei servizi sanitari presentata dall’Asp Messina, un lavoro che mette insieme. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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