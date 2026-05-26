Lanterns | Polemica sulla serie HBO Il costume di Lanterna Verde delude i fan

Da nerdpool.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2026 si preannuncia come un anno d’oro per il nuovo DC Universe. Se sul grande schermo l’attesa è tutta per pellicole come Supergirl e il debutto di Clayface, sul piccolo schermo i riflettori sono puntati su Lanterns, l’attesissima serie TV sulle Lanterne Verdi in arrivo ad agosto su HBO Max. Tuttavia, l’adattamento live-action dei celebri poliziotti spaziali della DC Comics sta già facendo discutere. Dopo il pesante flop del film del 2011 con Ryan Reynolds, i fan speravano in un riscatto immediato. Ma le prime immagini ufficiali di Lanterns diffuse da HBO hanno sollevato forti dubbi sulla fedeltà ai fumetti, scatenando una vera e propria bufera sui social. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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