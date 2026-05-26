Lancia una bottiglia incendiaria contro la rivale 17enne arrestata in viale Gramsci

Notizia in breve

Una ragazza di 17 anni è stata arrestata ieri pomeriggio in viale Gramsci, davanti al Mobi Dick Ristobar, dopo aver lanciato una bottiglia incendiaria contro un’altra giovane. L’episodio, scaturito da un motivo legato alla gelosia, ha causato paura tra i presenti. La donna è stata fermata dalle forze dell’ordine e portata in caserma. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.