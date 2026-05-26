Lancia una bottiglia incendiaria contro la rivale 17enne arrestata in viale Gramsci
Una ragazza di 17 anni è stata arrestata ieri pomeriggio in viale Gramsci, davanti al Mobi Dick Ristobar, dopo aver lanciato una bottiglia incendiaria contro un’altra giovane. L’episodio, scaturito da un motivo legato alla gelosia, ha causato paura tra i presenti. La donna è stata fermata dalle forze dell’ordine e portata in caserma. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.
Un'aggressione dettata dalla gelosia: Questa sarebbe la motivazione del grave fatto accaduto nel pomeriggio di ieri in viale Gramsci, di fronte al Mobi Dick Ristobar. Una 17enne è stata arrestata con l'accusa di aver scagliato un ordigno incendiario, una sorta di "molotov" confezionata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Lancia una moltov contro la rivale in amore, arrestata una diciassettenneUna ragazza di 17 anni è stata arrestata a Modena con l’accusa di aver lanciato una molotov contro una donna maggiorenne.
Bottiglia incendiaria contro la caserma dei carabinieri: arrestato 33enne a CagliUn uomo di 33 anni è stato arrestato a Cagli dopo aver tentato di incendiare la caserma dei carabinieri con una bottiglia incendiaria.
Si parla di: Armor: come finisce? La spiegazione del finale del film action.
Lancia una bottiglia incendiaria contro caserma dei carabinieri, 33enne in carcere- FANO, 01 APR - Aveva lanciato una bottiglia incendiaria contro la caserma dei carabinieri. Arrestato dai carabinieri di Fano, un uomo di 33anni, abitante in Cagli, colto in flagranza di reato per ... ansa.it
Cagli, bottiglia incendiaria contro la caserma dell’Arma. L’ha lanciata un 33enne alterato subito preso dai carabinieriCAGLI - Lancia una bottiglia incendiaria contro la caserma dei carabinieri di Cagli, arrestato. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di domenica scorsa e ieri mattina, nella casa circondariale di Villa ... corriereadriatico.it