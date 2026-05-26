L’alta pressione resiste | bel tempo e caldo sulla Lombardia
La Lombardia continua a vivere giornate di bel tempo e temperature elevate, grazie a un’area di alta pressione che si estende su gran parte dell’Europa centro-meridionale. Le condizioni di stabilità atmosferica persistono senza variazioni significative. Le temperature restano sopra le medie stagionali, mantenendo il clima caldo e soleggiato in tutta la regione. La presenza di questa massa di aria calda è responsabile del prolungarsi di queste condizioni di tempo stabile.
Proseguono le condizioni di tempo stabile e molto caldo per il periodo sulla nostra regione, per la presenza di una robusta area di alta pressione che occupa quasi tutta l’Europa centro-meridionale. Nella seconda parte della settimana possibile lieve aumento dell’instabilità per infiltrazioni di aria umida in quota, ma sempre in un contesto di clima caldo e tipicamente estivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 26 maggio 2026 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque salvo qualche annuvolamento pomeridiano su Alpi e Prealpi, ma con precipitazioni isolate o assenti. Temperature: Minime in lieve aumento (1821°C), massime stazionarie (3335°C). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
La pressione alta può non dare sintomi. Nel video spiego perché è importante misurarla regolarmente
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