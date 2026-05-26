L’alta pressione resiste | bel tempo e caldo sulla Lombardia

Notizia in breve

La Lombardia continua a vivere giornate di bel tempo e temperature elevate, grazie a un’area di alta pressione che si estende su gran parte dell’Europa centro-meridionale. Le condizioni di stabilità atmosferica persistono senza variazioni significative. Le temperature restano sopra le medie stagionali, mantenendo il clima caldo e soleggiato in tutta la regione. La presenza di questa massa di aria calda è responsabile del prolungarsi di queste condizioni di tempo stabile.