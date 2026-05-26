L'allucinazione dell'IA che ruba il lavoro ai giovani Fuggetta | Confondiamo la causa con la correlazione
Un esperto ha spiegato che l'idea che l'intelligenza artificiale stia rubando posti di lavoro ai giovani è un fraintendimento. Secondo lui, si confonde la correlazione tra l'aumento dell’uso dell’IA e la diminuzione dell’occupazione giovanile con una relazione causale diretta. Diversi studi stanno iniziando a valutare più attentamente l’effettivo impatto delle tecnologie digitali sul mercato del lavoro.
Diversi studi stanno iniziando ad analizzare in modo più approfondito l'effettivo impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e, contrariamente alla narrazione dominante, molte di queste ricerche mettono in discussione l'idea che l'IA renderà impossibile per i giovani trovare un'occupazione. Fanpage.it ne ha parlato con Alfonso Fuggetta, professore del Politecnico di Milano: "La verità è che non sappiamo ancora con certezza cosa succederà". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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