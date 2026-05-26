L'allucinazione dell'IA che ruba il lavoro ai giovani Fuggetta | Confondiamo la causa con la correlazione

Notizia in breve

Un esperto ha spiegato che l'idea che l'intelligenza artificiale stia rubando posti di lavoro ai giovani è un fraintendimento. Secondo lui, si confonde la correlazione tra l'aumento dell’uso dell’IA e la diminuzione dell’occupazione giovanile con una relazione causale diretta. Diversi studi stanno iniziando a valutare più attentamente l’effettivo impatto delle tecnologie digitali sul mercato del lavoro.